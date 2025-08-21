Así quedó el estadio de Independiente tras una noche de violencia

El estadio Libertadores de América sufrió graves destrozos luego de la batalla campal protagonizada por los hinchas de la Universidad de Chile, quienes enfrentaban a Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana. La violencia se apoderó del encuentro y se reclama que haya una sanción ejemplar de la Conmebol.

Los incidentes comenzaron en el inicio del segundo tiempo, cuando los equipos se encontraban igualados en un tanto.

Los hinchas de la «U» desataron una batalla campal en la tribuna Pavoni Alta, comenzaron arrancar las butacas y arrojarla hacia la parcialidad de Independiente que estaba debajo y luego tiraron también piedrazos contra las plateas del local. Además, los pasillos y plateas terminaron con los baños destruidos, portones derribados, rejas arrancadas y restos de proyectiles.

A su vez, se vandalizaron puestos de comida y distintos accesos.

El micro que trasladaba al plantel chileno también fue atacado mientras los jugadores aún estaban en el interior del estadio, que se convirtió en una zona de guerra.

La dirigencia de Independiente repudió los hechos y advirtió que las reparaciones serán millonarias. Por su parte, desde Chile apuntaron contra la deficiente organización del encuentro a cargo de la Conmebol.

La violencia dejó tres personas heridas de gravedad, más de diez heridos y 350 hinchas detenidos.