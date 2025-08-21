General Levalle
Bajó del colectivo, iba a cruzar la ruta y murió atropellado por un autoLa víctima es un joven de 24 años que fue embestido por un Chevrolet Corsa en la Ruta 10.
Un joven de 24 años perdió la vida esta madrugada luego de haber sido atropellado por un vehículo en la Ruta 10, a la altura del acceso a la localidad cordobesa de General Levalle.
El trágico hecho se produjo alrededor de la 1,30 horas y la víctima, quien se hallaba tirada sobre la carpeta asfáltica, fue asistida por personal policial y del servicio de emergencias.
Minutos después, los facultativos constataron su deceso.
Según pudo conocerse, el joven habría descendido de un colectivo interurbano y al intentar cruzar la ruta, fue colisionado por un vehículo marca Chevrolet Corsa, conducido por un hombre de 31 años.