Un joven de 24 años perdió la vida esta madrugada luego de haber sido atropellado por un vehículo en la Ruta 10, a la altura del acceso a la localidad cordobesa de General Levalle.

El trágico hecho se produjo alrededor de la 1,30 horas y la víctima, quien se hallaba tirada sobre la carpeta asfáltica, fue asistida por personal policial y del servicio de emergencias.

Minutos después, los facultativos constataron su deceso.

Según pudo conocerse, el joven habría descendido de un colectivo interurbano y al intentar cruzar la ruta, fue colisionado por un vehículo marca Chevrolet Corsa, conducido por un hombre de 31 años.