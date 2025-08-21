Cayó en Córdoba una banda vinculada a estafas telefónicas en el interior

La Policía de Córdoba desarticuló una organización dedicada a cometer estafas telefónicas en distintas localidades del interior provincial. El operativo incluyó allanamientos en domicilios de los barrios 16 de Noviembre, Cárcano, Empalme y Las Violetas, donde fueron detenidos dos hombres de 37 y 38 años y una mujer de 24, todos con antecedentes delictivos.

Los tres quedaron imputados por estafa y asociación ilícita, en una causa que investiga hechos ocurridos en Río Segundo, Oncativo, Oliva y Las Varillas. En los procedimientos, los efectivos secuestraron 10 teléfonos celulares, dos posnet y 24 tarjetas de crédito y débito vinculadas a la investigación.

Los detenidos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la fiscal de Río Segundo, Patricia Baulies, quien lleva adelante la causa.