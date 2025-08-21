¿Cómo está el hincha chileno que saltó al vacío de la tribuna de Independiente?

Es alarmante el estado que presenta el hincha de la Universidad de Chile que se arrojó al vacío desde la tribuna de Independiente, en medio de la escalada de la violencia durante el partido de octavos de final de la Copa Sudamericana.

El encuentro disputado anoche en Avellaneda dejó heridos, detenidos y destrozos.

Durante el enfrentamiento entre la parcialidad visitante y la hinchada local, un simpatizante chileno cayó desde gran altura y lucha por su vida en un hospital de Buenos Aires. El joven se vio acorralado por la barra del «Rojo» y se lanzó desde lo alto del estadio Libertadores de América, que se convirtió en una zona de guerra y muestra graves destrozos.

El presidente del club trasandino, Michael Clark, confirmó que el hincha permanece entubado y en terapia intensiva tras haber sufrido múltiples lesiones. «El embajador me informó que hay 12 chilenos hospitalizados. De esos, 11 están fuera de todo riesgo vital pese a cortes, golpes y puñaladas. Solo una persona permanece en estado grave: está entubada y en quirófano, tras una caída desde gran altura»; declaró en conferencia de prensa.

Los incidentes comenzaron al término del primer tiempo, cuando los hinchas visitantes (que estaban ubicados en la tribuna Pavoni Alta) comenzaron a arrojar piedras, chapas y hasta partes de sanitarios hacia los locales ubicados en las gradas inferiores. La respuesta de la barra brava de Independiente no tardó en llegar, ingresaron a la zona visitante para desatar una verdadera batalla campal. Sin intervención policial efectiva, las corridas y golpes se multiplicaron en un total descontrol.