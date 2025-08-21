Córdoba bajo riesgo: el viento podría superar los 100 km/h esta madrugada

La Policía de Córdoba, en base a datos del Observatorio Hidro-meteorológico de Córdoba, informó que durante la madrugada de este viernes se registrarán vientos de hasta 105 km/h, con polvo en suspensión y reducción de visibilidad en rutas y áreas rurales.

Este valor es considerado extremadamente alto: para dimensionarlo, un viento de 40 km/h ya complica el tránsito liviano; con 60 u 80 km/h suelen producirse voladuras de techos y caídas de ramas. Con más de 100 km/h, se trata de un fenómeno equivalente a un temporal severo, cercano a la fuerza de un huracán categoría 1 (que comienza en 119 km/h).

Las autoridades recomiendan a la población evitar desplazamientos innecesarios, asegurar objetos en patios y balcones, y no encender fuego bajo ninguna circunstancia, dado que el riesgo de incendios es extremo.

En tanto, los organismos de seguridad y bomberos voluntarios se mantienen en estado de alerta para actuar ante posibles emergencias.