Córdoba. Un abogado penalista de Córdoba, identificado como Humberto Margara, de 70 años, fue detenido este martes por presunto abuso sexual. La medida fue ordenada por la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del 1° Turno, bajo la dirección de Juan Fernando Ávila Echenique.

La denunciante es la madre de un joven que se encuentra detenido y era defendido por el abogado acusado. Según la información oficial, los hechos habrían sucedido durante negociaciones destinadas a lograr la liberación del cliente.

La investigación indica que el penalista habría solicitado alrededor de dos millones de pesos para asegurar la salida de su defendido. La mujer, al no poder reunir ni el 10 por ciento de la suma exigida, se habría visto envuelta en el contexto donde se produjo el presunto abuso, el cual, según la denuncia, dejó secuelas físicas. Luego de analizar las pruebas y diversos testimonios, el fiscal Ávila Echenique dispuso la detención e imputación de Margara por “abuso sexual con acceso carnal”.

