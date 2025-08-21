Detuvieron a un hombre que intentó robar en una escuela de San Vicente

En el marco del programa Cordobeses en Alerta, la Policía de Córdoba detuvo a un hombre que había trepado al techo del Instituto de Enseñanza Domingo Faustino Sarmiento, ubicado en calle López y Planes 2253, en barrio San Vicente.

El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando personal policial realizaba un patrullaje preventivo y detectó al sospechoso dentro del establecimiento educativo. Tras reducirlo, los efectivos procedieron a la requisa y secuestraron una campera y dos lámparas que habían sido sustraídas de la institución.

La rápida intervención fue posible gracias al trabajo conjunto entre vecinos y fuerzas de seguridad, que permitió la aprehensión del sujeto y la recuperación de los elementos robados.

Seguridad y prevención con participación ciudadana

El programa Cordobeses en Alerta, impulsado por el Gobierno provincial, permite que los ciudadanos se comuniquen de manera directa con la Policía a través de WhatsApp para reportar situaciones sospechosas o emergencias.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que este tipo de acciones refuerzan la prevención del delito y promueven comunidades más seguras mediante la colaboración activa entre el Estado y la ciudadanía.