Un joven de 19 años fue denunciado por grooming y amenazas y lo detuvieron durante un allanamiento en La Carlota. El hecho ocurrió ayer a la tarde y trascendió que el sospechoso habría acosado a seis mujeres (dos de ellas menores de edad).

El personal policial se presentó en su vivienda, aprehendió al sujeto y secuestró un teléfono celular vinculado a la causa.

Se le imputan hechos de amenazas calificadas reiteradas y coacción reiterada calificada, fue trasladado a la sede judicial y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de La Carlota, a cargo de la doctora Romina Wisnivetzky.