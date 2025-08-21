Dos niñas de 2 y 12 años resultaron intoxicadas con monóxido de carbono por un incendio desatado esta madrugada en una casa de la ciudad de Córdoba. Los bomberos voluntarios se hicieron presentes el domicilio y lograron contener la situación.

El hecho se produjo en una vivienda ubicada en el Lote 1 de la Manzana 10 del barrio Fragueiro Anexo.

De acuerdo a las primeras versiones que se conocieron, se presume que se produjo un cortocircuito que originó un incendio y alcanzó un televisor y un mueble de living.

Las menores fueron asistidas en el lugar por el servicio de emergencias y no fue necesario su traslado.