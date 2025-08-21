Villa Carlos Paz. El hombre de 33 años, oriundo de la localidad de Tanti, que se accidentó ayer en Villa Carlos Paz con su motocicleta al impactar contra un camión recolector de residuos, presenta fractura en su miembro inferior derecho y tendría comprometidos los dedos del pie, por lo que los médicos evalúan su derivación a Córdoba para recibir atención especializada.

El siniestro ocurrió alrededor de las 20 horas, en la intersección de las calles Pellegrini y Esquiú, cuando la motocicleta en la que se trasladaba impactó contra un camión recolector de basura.

La víctima fue asistida en el lugar por el servicio de emergencias y trasladada al hospital municipal Gumersindo Sayago.

Pese a la gravedad del choque, los profesionales destacaron que el motociclista se salvó de milagro, ya que el impacto pudo haber tenido consecuencias mucho más severas.