FPA cerró tres puntos de venta de cocaína frente a un merendero

La Fuerza Policial Antinarcotráfico desarticuló tres puntos de venta de drogas en la ciudad de Río Cuarto, ubicados frente a un merendero en calle Aníbal Ponce al 1000 de barrio Alberdi.

El operativo incluyó tres allanamientos simultáneos que terminaron con la detención de una pareja mayor de edad. En los inmuebles se secuestraron 328 dosis de cocaína, $195.720 en efectivo y distintos elementos de interés para la investigación.

Los puntos de venta funcionaban a metros de un espacio comunitario destinado a la niñez, lo que generó una fuerte preocupación en el barrio. La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de Río Cuarto dispuso el traslado de los detenidos y de lo secuestrado a sede judicial.