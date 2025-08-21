Golpearon a policías en un control mientras vecinos les arrojaban objetos en Córdoba

Siete personas fueron detenidas en barrio Providencia tras un violento operativo que comenzó con la denuncia de un hombre armado en la vía pública.

El hecho ocurrió en calle Neuquén esquina Mestre, donde un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un hombre portando un arma de fuego. Al llegar al lugar, la Policía intentó controlar un automóvil Fiat Siena en el que se encontraba el mismo junto a otras seis personas.

En ese momento, los ocupantes reaccionaron con violencia: golpearon a los efectivos y se resistieron al procedimiento. En medio de la tensión, vecinos del sector arrojaron elementos contundentes contra los uniformados, lo que obligó a la utilización de armamento menos letal para dispersar la situación.

Finalmente, los agentes lograron reducir a los cuatro hombres y tres mujeres, de entre 28 y 63 años. Durante el operativo se secuestró un arma de fuego calibre 22, palos y tres teléfonos celulares. Además, se constató que el vehículo tenía pedido de secuestro.

Los detenidos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición del magistrado interviniente.