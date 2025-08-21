Incendio forestal preocupa a vecinos de un barrio de Alta Gracia

En la tarde de este jueves se reportó un incendio forestal en la ciudad de Alta Gracia, más precisamente en la zona de barrio Tres Gracias.

Personal de bomberos voluntarios de la localidad trabaja en el sector para contener las llamas y evitar la propagación del fuego hacia áreas cercanas.

Las tareas de combate se concentran en terrenos con vegetación seca, lo que dificulta el control de la situación. Hasta el momento no se informó sobre daños en viviendas ni sobre personas afectadas, aunque el operativo continúa en desarrollo.