La Carlota: un joven detenido por acosar a seis chicas por internet

La Carlota: un joven detenido por acosar a seis chicas por internetEl joven de 19 años fue acusado de acosar a seis chicas a través de redes sociales, entre ellas dos menores, y quedó detenido por orden judicial.
Un joven de 19 años fue detenido en La Carlota acusado de acosar a seis chicas a través de redes sociales. La investigación judicial reveló que habría utilizado distintos perfiles para contactar a las víctimas, entre ellas dos menores de edad, con fines sexuales.
La causa está a cargo de la fiscal de Instrucción Multifuero de La Carlota, Romina Wisnivetzky, quien imputó al detenido por acoso reiterado por internet, amenazas y coacción. Los hechos ocurrieron entre el 1 y el 21 de marzo de este año.
La Brigada Civil de Investigaciones de la Departamental Juárez Celman llevó adelante el procedimiento que culminó con la detención y el traslado del joven al Establecimiento Penitenciario N° 6. Al momento, el imputado cuenta con defensa legal, aunque aún no prestó declaración indagatoria y rige secreto de sumario.
Las actuaciones judiciales buscan determinar si existen más víctimas además de las seis ya identificadas. Por resguardo, no se difundieron datos que permitan reconocerlas, aunque se confirmó que todas son mujeres y dos de ellas son menores de edad.