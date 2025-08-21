La Falda alerta por falsos municipales que cobran por podas y escombros

La Municipalidad de La Falda emitió un comunicado para alertar a la comunidad sobre un grupo de personas que se hace pasar por personal municipal ofreciendo podas domiciliarias y retiro de escombros a cambio de dinero.

Desde el Ejecutivo aclararon que estas personas no pertenecen al equipo municipal y recordaron que la Municipalidad no realiza podas domiciliarias. Además, remarcaron que el servicio de recolección de restos verdes y escombros ya está incluido en la tasa municipal.

Para un correcto retiro, los vecinos deben embolsar césped y hojas, atar las ramas y colocar los escombros en bolsas resistentes, como las de alimento balanceado. El volumen no debe superar el metro cúbico, ya que en caso de excederse se labrarán actas con intervención del juzgado.

Finalmente, solicitaron a los vecinos estar atentos para no ser engañados y recordaron que, ante cualquier duda o consulta, pueden comunicarse al 3548 616218.