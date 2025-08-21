Córdoba capital

Lo pescaron robando con inhibidores en playas de súper de Córdoba

Un hombre fue detenido en barrio Suárez con herramientas y un auto vinculados a ilícitos en estacionamientos
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
jueves, 21 de agosto de 2025 · 18:28

En un patrullaje preventivo realizado en calles La Pinta y Oscar de Goycoechea de barrio Suárez, la Policía detuvo a un hombre mayor de edad que se movilizaba en un vehículo y fue sorprendido con elementos utilizados para cometer robos.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un gato hidráulico, un punzón rompe cristales y dos teléfonos celulares cuya procedencia aún se investiga. El rodado en el que circulaba estaría vinculado a ilícitos cometidos en estacionamientos de supermercados de barrio Jardín, donde se habrían utilizado inhibidores de alarma para abrir autos y sustraer pertenencias.

El detenido fue trasladado a sede policial junto a los elementos incautados y quedó a disposición del magistrado interviniente.

Galería de fotos

Comentarios