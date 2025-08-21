Masivos controles antinarcóticos en nueve localidades de Córdoba

La Fuerza Policial Antinarcotráfico desplegó un operativo masivo en distintas ciudades del interior provincial en el marco de tareas preventivas dispuestas por el Ministerio Público Fiscal.

Los controles se realizaron en Córdoba capital, San Francisco, Río Cuarto, San Marcos, Leones, Morteros, Brinkmann, Coronel Moldes y Holmberg. En cada zona hubo patrullajes estratégicos, paradas preventivas en espacios públicos, terminales de ómnibus, sectores comerciales y puntos con alta circulación peatonal.

En San Francisco, en barrio San Cayetano, los efectivos secuestraron varias dosis de marihuana a un hombre mayor de edad, que quedó a disposición de la justicia.

El operativo se inscribe en la estrategia integral del Ministerio Público Fiscal contra el narcomenudeo y la prevención de delitos vinculados al consumo y la distribución de drogas en la provincia.