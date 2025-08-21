¿Quiénes son los detenidos en la causa del fentanilo contaminado?

La justicia ordenó la detención de 11 personas por la causa del fentanilo contaminado que ya dejó más de 100 muertos en todo el país. Entre los aprehendidos, se encuentra Ariel García Furfaro y los responsables del laboratorio HLB Pharma, a quienes se investiga por la distribución en todo el país de lotes de un medicamento que se encontraba adulterado.

El cuestionado empresario se entregó en el aeropuerto de Ezeiza, luego que el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak ordenara una serie de allanamientos y arrestos domiciliarios.

Los imputados suman además a la madre de García Furfaro, Nilda Furfaro (jubilada y accionista de la firma), sus hermanos menores Diego y Damián, y hasta su abuela, Olga Luisa Arena, de 88 años, quien aparece en los registros como presidenta de HLB Pharma Group SA. cuando se elaboró el medicamento.

Pero la investigación también alcanza a los responsables técnicos y directivos de los laboratorios. Fueron detenidos Javier Tchukran, director general de HLB Pharma y Laboratorio Ramallo; Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, directores técnicos de Ramallo; José Antonio Maiorano, director técnico de HLB Pharma; Horacio Tallarico, presidente de Ramallo y Rodolfo Labrusciano, director suplente.

Los lotes producidos en diciembre de 2024 habrían dado origen al brote que provocó múltiples muertes en el país.