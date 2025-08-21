Tanti: grave accidente en Ruta 28 dejó a una motociclista hospitalizada

Un fuerte accidente ocurrió esta mañana en la Ruta 28, a la altura de la intersección con calle La Pampa, en Tanti.

Por causas que se investigan, una motocicleta Blitz 110 cc conducida por una mujer de 28 años chocó contra un Fiat Duna en el que viajaba un hombre de 79 años.

Tras el impacto, la conductora de la moto quedó tendida sobre el pavimento y fue asistida en el lugar por personal de emergencias médicas, que diagnosticó politraumatismos. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Domingo Funes para recibir una atención más completa.

El conductor del automóvil no presentó lesiones de consideración. En el lugar trabajó personal policial de Tanti y se dio intervención al magistrado interviniente.