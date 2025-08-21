Un choque fatal se produjo esta madrugada sobre la Ruta Nacional 158, donde perdió la vida un joven de 19 años de edad. Según pudo conocer El Diario, la víctima iba a bordo de una moto junto a un adolescente de 15 años y colisionó contra un camión que se encontraba estacionado en la banquina.

El lamentable suceso se produjo alrededor de las cinco de la mañana de este jueves 21 de agosto en el kilómetro 250 y se vio involucrado una moto Titan y un camión marca Fiat.

A causa del impacto, se constató el deceso del conductor del rodado menor y su acompañante sufrió graves heridas y fue trasladado de urgencia hacia el Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto.

La primera hipótesis es que los jóvenes perdieron el control de la moto y colisionaron contra el transporte de carga.