Accidente en Traslasierra: un obrero sufrió fracturas al caer desde cinco metros de altura

San Alberto
Accidente en Traslasierra: un obrero sufrió fracturas al caer desde cinco metros de alturaEl trabajador de 37 años fue trasladado por bomberos desde un colegio de barrio Los Granados hasta un centro médico local
Un obrero de 37 años resultó herido tras caer desde unos cinco metros de altura mientras realizaba tareas en el techo de un establecimiento educativo de barrio Los Granados, en la localidad de San Pedro, departamento San Alberto.
El hecho ocurrió en las últimas horas y motivó la intervención de bomberos voluntarios, que trasladaron al trabajador a un centro médico local. Según los primeros reportes médicos, sufrió una fractura en el tobillo derecho y diversas escoriaciones.
Las causas del accidente aún se encuentran bajo investigación.