Alta Gracia: salvaron a una bebé ahogada gracias a la asistencia del 911

En barrio El Cañito de Alta Gracia, departamento Santa María, una bebé de apenas dos meses fue salvada de morir ahogada con leche gracias a la rápida intervención de una operadora del 911.

El episodio ocurrió en una vivienda ubicada en calles Cerrillo y Armenia, donde el padre de la pequeña llamó desesperado a la línea de emergencias porque su hija presentaba signos de ahogo.

La operadora no solo brindó contención en un momento de crisis, sino que además dio instrucciones precisas para que el progenitor pudiera realizar maniobras de auxilio. De ese modo, la bebé recuperó la respiración.

Pocos minutos después, un móvil policial llegó al domicilio y trasladó a la niña al hospital regional, donde quedó bajo control médico para una evaluación más completa.

El hecho puso en evidencia la importancia de la asistencia telefónica inmediata y la preparación del personal de emergencias, que puede marcar la diferencia en situaciones de vida o muerte.