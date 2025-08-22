Ardió una casilla en Malagueño: pérdidas materiales totales

Este mediodía, alrededor de las 13, un incendio desató la alarma en barrio Siete Soles, donde una casilla utilizada como depósito fue consumida por las llamas.

Dos dotaciones acudieron al lugar y encontraron el fuego totalmente generalizado. Tras un intenso trabajo, el personal de bomberos logró controlarlo y evitar que se expandiera hacia las construcciones cercanas.

El siniestro dejó pérdidas materiales totales en la casilla, pero no se registraron personas lesionadas. En el operativo también colaboró un servicio de seguridad privada de la zona.