Bomberos sofocaron incendios forestales en La Rancherita y Yacanto

Este viernes por la tarde se vivieron horas de tensión en las sierras cordobesas debido a dos focos de incendio forestal.

Uno de ellos se desató en la zona de La Rancherita, donde trabajaron dotaciones de bomberos de Villas Ciudad de América, Alta Gracia y efectivos del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC). Gracias al accionar conjunto, el fuego fue controlado y extinguido.

En paralelo, bomberos de Yacanto de Calamuchita informaron que lograron declarar como extinguido otro foco ígneo que se había iniciado en su jurisdicción.

A pesar del fuerte viento sur que complicó las tareas de contención, el trabajo de los equipos en terreno evitó que las llamas se expandieran y generaran mayores daños.