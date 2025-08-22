Brutal ataque en Córdoba: Le dispararon 15 veces y está en grave estado

Un hombre fue atacado a balazos en una vivienda de la ciudad de Córdoba y se encuentra internado en grave estado en el Hospital de Urgencias. Según pudo conocerse, el hecho ocurrió este viernes 22 de agosto en horas de la madrugada en la esquina de Aviador Pettirossi y Llanquelen y el sujeto recibió más de quince disparos dentro de su casa.

El suceso ocurrió en el barrio Villa Martínez y trascendió que muestra un estado crítico.

La víctima fue encontrada malherida por el personal policial y en el lugar, se secuestraron 15 vainas servidas de calibre 9 milímetros.

El hombre fue asistido por personal del servicio de emergencias y trasladado al nosocomio, donde permanece internado con pronóstico reservado. Se investiga cómo se produjo el ataque y tomó intervención el Departamento Homicidios.