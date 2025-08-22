Carlos Paz: creyeron que había fallecido, pero solo estaba ebrio

Este viernes al mediodía se vivió un momento de tensión en la zona céntrica de Villa Carlos Paz, cuando un hombre en aparente situación de calle fue hallado tirado en la vereda de Av. 9 de Julio, frente al shopping Wo.

Testigos dieron aviso a Seguridad Urbana y a la Policía, ya que el hombre no reaccionaba a los intentos de reanimarlo. Ante la situación, los efectivos solicitaron la presencia del servicio de emergencias médicas.

Sin embargo, antes de que arribara la ambulancia, el individuo recuperó la conciencia. Según se informó, presentaba un avanzado estado de ebriedad y tenía consigo una botella de plástico que contenía, aparentemente, alcohol etílico.

Los médicos que llegaron al lugar confirmaron que se trataba de una intoxicación alcohólica, Finalmente, constataron que no era necesario un traslado a un centro de salud. No fue posible constatar su edad ni su identidad, ya que el hombre no recordaba su documento ni lograba articular palabras con claridad.