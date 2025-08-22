Carlos Paz: Cruzó un semáforo en rojo, provocó un choque en cadena y escapó

Un conductor protagonizó un grave accidente en el centro de Villa Carlos Paz luego de cruzar un semáforo en rojo, provocar un choque en cadena y darse a la fuga. El hecho se produjo este viernes al mediodía en la esquina de Avenida Libertad y Maipú y trascendió que se trasladaba a bordo de una camioneta RAM.

En uno de los vehículos involucrados, se trasladaba una pareja de jubilados mayores de 80 años (oriundos de la ciudad de La Cumbre), quienes viajaban junto a su hija y venían de una consulta médica. En tanto, otro de los rodados afectados se encontraba estacionado y pertenecía a una empleada de la inmobiliaria de Mariela Sánchez.

Según contaron testigos, la camioneta era conducida por el productor musical Ariel Zanon, quien circulaba a una alta velocidad, pasó el semáforo en rojo e impactó contra los vehículos. Detrás suyo, iba un Jeep que también habría cometido una infracción.

La camioneta no detuvo, siguió su marcha y fue abandonada en la calle Mendoza.

Un vecino que presenció toda la secuencia alertó de lo sucedido a la Policía y algunos minutos después, Zanon se presentó en el lugar y manifestó que no se había percatado del choque.