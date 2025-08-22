Carlos Paz: se rozaron en la esquina y un Citroën volcó tras perder la rueda

Un fuerte accidente se registró esta tarde en la intersección de Juan B. Justo e Intendente García, en Villa Carlos Paz.

De acuerdo a los primeros datos, un Citroën C3 —conducido por una mujer de 45 años y en el que viajaban un hombre de 83 y una mujer de 75— rozó con un Renault Sandero conducido por otra mujer de 75 años. El impacto provocó que el Citroën perdiera una rueda y terminara volcando.

En el lugar intervino el servicio de emergencias médicas, que asistió a los ocupantes y trasladó a la mujer de 75 años, acompañante del Citroën, al hospital municipal con politraumatismos.

La Policía realizó pericias en la esquina y trasladó los vehículos al depósito judicial, mientras la causa quedó a disposición del magistrado interviniente.

