Dos menores atrapados con una réplica de arma y un inhibidor de alarmas

Patrullaje preventivo en barrio Marqués Anexo
Dos menores atrapados con una réplica de arma y un inhibidor de alarmasLa Policía de Córdoba detuvo a dos adolescentes de 14 y 15 años que se desplazaban con una réplica de arma de fuego y un inhibidor de alarmas. El procedimiento ocurrió en calle Francisco López Correa y Manzana 100, en barrio Marqués Anexo.
Durante un operativo de patrullaje preventivo en barrio Marqués Anexo, personal policial interceptó a dos jóvenes de 14 y 15 años que se encontraban en actitud sospechosa.
Al ser controlados, los efectivos constataron que los adolescentes llevaban consigo una réplica de arma de fuego y un inhibidor de alarmas, elementos comúnmente utilizados para delitos contra la propiedad.
El procedimiento tuvo lugar en inmediaciones de calle Francisco López Correa y Manzana 100. Tras la intervención, ambos fueron trasladados a sede policial y puestos a disposición de la justicia.
El hallazgo refuerza la preocupación por la presencia de adolescentes en situaciones de riesgo y la utilización de dispositivos asociados a prácticas delictivas, detectados gracias al accionar preventivo de los patrullajes en la capital provincial.