Dos menores atrapados con una réplica de arma y un inhibidor de alarmas

Durante un operativo de patrullaje preventivo en barrio Marqués Anexo, personal policial interceptó a dos jóvenes de 14 y 15 años que se encontraban en actitud sospechosa.

Al ser controlados, los efectivos constataron que los adolescentes llevaban consigo una réplica de arma de fuego y un inhibidor de alarmas, elementos comúnmente utilizados para delitos contra la propiedad.

Noticias Relacionadas La Calera: nueve detenidos y droga incautada tras 12 allanamientos

El procedimiento tuvo lugar en inmediaciones de calle Francisco López Correa y Manzana 100. Tras la intervención, ambos fueron trasladados a sede policial y puestos a disposición de la justicia.

El hallazgo refuerza la preocupación por la presencia de adolescentes en situaciones de riesgo y la utilización de dispositivos asociados a prácticas delictivas, detectados gracias al accionar preventivo de los patrullajes en la capital provincial.