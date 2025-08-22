Encendieron una fogata para quemar cables y terminaron detenidos en Carlos Paz

Este viernes, cerca del mediodía, un operativo policial en barrio Villa Suiza de Villa Carlos Paz terminó con dos hombres detenidos tras ser sorprendidos encendiendo una fogata contra una medianera para quemar cables de cobre.

El hecho ocurrió en Pellegrini sin número, donde personal del Comando de Acción Preventiva constató que los hombres, de 58 y 30 años, habían iniciado el fuego sin medidas de seguridad, lo que generó daños en una pared y riesgo de propagación en un contexto de alerta máxima por incendios.

Los efectivos sofocaron las llamas y trasladaron a los responsables a la Alcaldía local. Ambos quedaron a disposición del magistrado interviniente.