Grave: frigorífico tiraba restos de carne y huesos a la calle en Córdoba

La Municipalidad de Córdoba clausuró este viernes el Frigorífico Carnevali, en avenida Rancagua al 3800, a metros de la Circunvalación, luego de comprobar que el establecimiento había arrojado grandes cantidades de restos cárnicos en la vía pública.

La intervención se produjo tras una denuncia realizada ante el Instituto de Protección Ambiental y Animal (IPA), que motivó la presencia de inspectores municipales. En el lugar se constató la disposición irregular de huesos, trozos de carne y bolsas de plástico y papel, lo que representa un riesgo sanitario y una infracción al Código de Faltas.

El procedimiento fue llevado adelante por el Ente Municipal de Fiscalización y Control, que dispuso la clausura preventiva del local. Desde el municipio recordaron que la normativa vigente establece que los comercios e instituciones que generan residuos de estas características deben contratar un servicio privado de recolección para su tratamiento adecuado, sin recurrir al espacio público.

De este modo, el frigorífico quedó cerrado de manera preventiva hasta que regularice su situación, mientras se evalúan las sanciones correspondientes.