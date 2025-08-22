Insólito: Murió dentro de un colectivo y viajaron varios kilómetros con el cuerpo

Un docente perdió la vida dentro de un colectivo de larga distancia y los pasajeros viajaron con el cuerpo varios kilómetros, en un insólito hecho registrado el jueves pasado en horas de la tarde en la Provincia de Buenos Aires. La víctima había subido en la ciudad de La Plata y se dirigía hacia Saladillo cuando se descompensó y falleció.

Los choferes se dieron cuenta de lo sucedido algunas horas después, tras una parada en la localidad de Pehuajó.

Se desplegó un operativo de emergencia para resguardar el cuerpo y se ordenó una serie de pericias.

La principal hipótesis es que el hombre murió por causas naturales y trascendió que también se desempeñaba como contador.