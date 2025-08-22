La Calera: nueve detenidos y droga incautada tras 12 allanamientos

En un operativo que demandó medio año de seguimiento, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desarticuló una organización criminal dedicada a la venta de drogas en la ciudad de La Calera.

Los procedimientos, ordenados por el Ministerio Público Fiscal, incluyeron 12 allanamientos simultáneos en los barrios Centro, Las Flores, El Chorrito, Valle del Sol, Dr. Cocca, Industrial y Los Filtros. En la cobertura externa participó la Policía de Córdoba.

Como resultado fueron detenidas nueve personas —cinco hombres y cuatro mujeres— vinculadas a la comercialización de estupefacientes. Durante los operativos se incautaron 728 dosis de marihuana, 322 de cocaína, 47 plantas de cannabis sativa, 60 semillas, además de dinero en efectivo por más de cinco millones de pesos y 6.600 dólares. También se secuestraron elementos vinculados al fraccionamiento y distribución.

El despliegue permitió cerrar cuatro puntos de venta y desarticular ocho lugares de guardado y acondicionamiento. Uno de los detenidos ya contaba con antecedentes por narcotráfico en una causa federal.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno dispuso el traslado de los aprehendidos a sede judicial junto con el material incautado, en el marco de la Ley Nacional de Estupefacientes.