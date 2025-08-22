Operativo antidrogas en Río Segundo dejó un detenido con marihuana

En el marco del plan de lucha y prevención contra el narcotráfico, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desplegó un operativo interfuerzas en Río Segundo junto a la Policía de Córdoba y la Guardia Urbana local.

Durante los controles en la Ruta Nacional 9, los efectivos interceptaron a un motociclista mayor de edad. Tras la requisa, se incautaron varias dosis de marihuana y el vehículo fue secuestrado por carecer de la documentación correspondiente. El traslado del rodado estuvo a cargo de la Guardia Local.

Noticias Relacionadas Dos menores atrapados con una réplica de arma y un inhibidor de alarmas

De manera paralela, el dispositivo incluyó patrullajes en calles principales, espacios verdes y áreas comerciales de la ciudad, con el propósito de fortalecer la presencia policial y desalentar el narcomenudeo en zonas estratégicas.

El Ministerio Público Fiscal destacó que este tipo de intervenciones refuerza la prevención y busca dar respuesta a la demanda ciudadana frente a la problemática del narcotráfico.