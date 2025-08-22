Tiene fecha el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco

La Justicia del Chaco fijó esta semana las fechas en las que se realizará el juicio por jurados para esclarecer el femicidio de Cecilia Strzyzowski, quien fue vista por última vez entre el 1o y 2 de junio de 2023 , cuando estaba en la casa de sus exsuegros en Resistencia.

Aunque los restos de Cecilia Strzyzowski nunca fueron localizados -se habló de una chanchería, de un río y de un campo, pero ningún rastrillaje fue efectivo- la justicia del Chaco trató la desaparición de la joven como un femicidio cuyo principal sospechoso es el exmarido, César Sena, con ayuda de sus padres, los dirigentes sociales Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

Todavía falta que se complete la etapa de audiencias preparatorias preliminares, pero el Poder Judicial de la provincia del Chaco fijó el inicio del debate por jurados para los días 28; 29 y 30 de octubre de 2025 a partir de las 7 de la mañana.

El proceso legal seguirá a la misma hora el 3; 4; 5; 10; 11; 12; 17; 18; 19 y 20 de noviembre, también de 2025.

"En tal oportunidad deberán comparecer las partes y garantizar la comparencia de los testigos propuestos por cada parte de acuerdo al procedimiento", consta en el documento difundido este jueves.

La investigación por la desaparición y femicidio de Cecilia Strzyzowski estuvo a cargo del Equipo Fiscal Especial (EFE), que dio lugar a la imputación de César Sena, de 22 años, por "homicidio doblemente agravado", mientras que sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, fueron acusados de ser partícipes primarios por haber ayudado a su hijo a deshacerse del cuerpo de la víctima.

En el mismo procedimiento se juzgará a otros cuatro imputados, que son Fabiana González, Griselda Reinoso, Gustavo Obregón y Gustavo Melgarejo, quienes llegarán acusados de encubrimiento agravado.

Como primera medida, el juzgado le comunicará las fechas a la Oficina de Juicio por Jurados para "fijar la audiencia para el sorteo de potenciales jurados".

Las partes que estarán en el juicio, de acuerdo al escrito, son Juan Martín Bogado, fiscal de la de Cámara Nº2; Nelia Yael Velázquez, fiscal de Investigación Penal Nº5; y Jorge Omar Cáceres Olivera, discal de Investigación Nº4.

Respecto a las partes querellantes, serán Sergio Gustavo Briend, en representación de la mamá de la víctima; Sonia Valenzuela con el patrocinio letrado de Juan Ignacio Diaz en representación de la Subsecretaría de Género y Diversidad.

Mientras que los abogados particulares son Gabriela Judith Tomljenovic; Ricardo Ariel Osuna; Armando Nicolás Boniardi Cabra; Mónica Alejandra Sánchez; Sofía Elena Puente y la Defensora Oficial Nº12, Maria Celeste Ojeda.

Los planes para octubre están supeditados al resultado de las audiencias preliminares, de las cuales faltan varias: además de las del 25 y 26 de agosto quedan pendientes para el 2, 5, 9, 11, 15, 22, 23, 24, 25 y 26 de septiembre próximo.