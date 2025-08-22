Traslasierra–Córdoba: cayó un hombre por una causa de amenazas

En las últimas horas, personal de la Departamental San Alberto realizó dos allanamientos en barrio Parque República de Córdoba capital, donde fue detenido un hombre de 40 años.

Durante los procedimientos se secuestraron diversos elementos vinculados al hecho investigado, que estaría relacionado con un episodio de amenazas ocurrido en la región de Traslasierra.

El detenido, junto a lo incautado, fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la fiscalía del 2º turno de Villa Dolores, a cargo de la Dra. Eugenia Ferreyra.