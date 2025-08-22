Un sismo de 5.3 con epicentro en La Rioja se sintió en Córdoba

Un fuerte sismo de magnitud 5.3 sacudió esta tarde a la provincia de La Rioja y se sintió en varias provincias del centro del país, incluida Córdoba.

De acuerdo al Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el epicentro se localizó en el departamento Independencia, en el límite con San Juan, a una profundidad de 10 kilómetros. El movimiento se registró a las 17:42 y fue percibido por vecinos en distintas ciudades, aunque hasta el momento no se reportaron daños materiales ni personas heridas.

La zona se encuentra dentro de un corredor sísmico de alta actividad, donde es frecuente que los movimientos telúricos tengan repercusión en provincias vecinas debido a la baja profundidad de los focos.