Vuelco en Circunvalación: un hombre lesionado en la zona norte

Hace instantes, en la intersección de avenida Monseñor Pablo Cabrera y avenida Circunvalación, a la altura de barrio Nuevo Poeta Lugones, se produjo el vuelco de un automóvil Renault Megane.

El rodado era conducido por un hombre mayor que, tras el impacto, sufrió lesiones de distinta consideración. Fue asistido por un servicio de emergencias que trabaja en el lugar, junto a personal policial que mantiene la zona controlada.

Las causas del siniestro aún no fueron establecidas y se investigan las circunstancias en que el vehículo perdió estabilidad hasta terminar volcando.