Armas, cocaína y marihuana incautadas en Las Varillas, Alicia y San Francisco

En un amplio operativo dirigido por el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desplegó grupos operativos e investigadores en las ciudades de Las Varillas, Alicia y San Francisco, donde se realizaron seis allanamientos que culminaron con la detención de tres hombres mayores de edad y el secuestro de estupefacientes.

Los procedimientos se llevaron a cabo en domicilios ubicados en Güemes al 500, Diego Montoya al 600, Entre Ríos s/n y Sargento Cabral s/n de Las Varillas. También se allanaron viviendas en Sarmiento al 600 de Alicia y en barrio Roca de San Francisco.

En uno de los puntos de venta clausurados en Alicia, un hombre salió armado al advertir la presencia policial, pero fue reducido de inmediato.

El operativo permitió la incautación de 178 dosis de marihuana y 80 de cocaína, además de dos armas de fuego (un pistolón y una escopeta), 21 cartuchos, una balanza digital, dinero, un automóvil, una motocicleta y otros elementos vinculados a la causa.

Incluso, durante el registro de un carro de hamburguesas ubicado sobre Ruta Provincial 13 en Alicia, se secuestró una balanza de precisión con restos de cocaína.

Los detenidos fueron trasladados a sede judicial por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco, junto a todo lo secuestrado.