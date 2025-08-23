Ataque vandálico de chicos de 12 años contra un colectivo urbano

Violencia infantil en Río Cuarto
Ataque vandálico de chicos de 12 años contra un colectivo urbanoEl ataque ocurrió en calle Ignacio Pirovano contra un interno de la línea local. El chofer resultó ileso y los menores quedaron a disposición de la justicia.
En las últimas horas, un colectivo de la línea local de Río Cuarto fue blanco de un violento ataque protagonizado por dos chicos de 12 años, que comenzaron a arrojar piedras contra la unidad en plena circulación.
El hecho se registró en calle Ignacio Pirovano, donde el vehículo era conducido por un hombre de 41 años. A pesar de los destrozos sufridos en el rodado, no se reportaron personas lesionadas entre los pasajeros ni en el chofer.
Tras la intervención policial, los niños fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la justicia. El episodio generó preocupación por la reiteración de hechos vandálicos contra el transporte urbano en la ciudad.