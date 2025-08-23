Bomberos combaten incendios en Devoto y Alpa Corral

Extrema tensión por nuevos focos ígneos
Bomberos combaten incendios en Devoto y Alpa CorralDotaciones locales, regionales y aviones hidrantes trabajan en simultáneo para sofocar dos frentes activos. La provincia permanece bajo alerta por riesgo extremo.
La provincia de Córdoba enfrenta otra jornada crítica por los incendios forestales. Este sábado al mediodía se confirmaron dos focos activos, uno en el norte, entre Devoto y Colonia Santa Marina, y otro en el sur, en la zona de Alpa Corral.
En el primer frente, las llamas avanzan desde el norte de Devoto en dirección a Colonia Marina. Según informó el vocero de la Secretaría de Riesgo Climático, Roberto Schreiner, intervienen cuarteles de Brinkmann, Porteña, Colonia Marina y Devoto, coordinados por la regional uno de la Federación de Bomberos Voluntarios.
Si bien durante la madrugada el fuego había sido contenido, un reinicio en otro sector reavivó el peligro y obligó a desplegar nuevamente los recursos. Aviones hidrantes se encuentran listos para operar sobre la zona.
El segundo foco se desarrolla en Alpa Corral, donde trabajan bomberos locales junto a dotaciones del ETAC de Río Los Sauces, además de los cuarteles de Berrotarán y Río Cuarto. Allí también actúan dos aviones hidrantes de la Dirección Provincial de Aeronáutica, que apoyan a las brigadas terrestres.
Desde la Secretaría de Gestión de Riesgo remarcaron que continúa vigente la alerta por riesgo extremo de incendios en toda la provincia y recordaron a la población la prohibición absoluta de iniciar cualquier tipo de fuego.