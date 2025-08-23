Bomberos combaten incendios en Devoto y Alpa Corral

La provincia de Córdoba enfrenta otra jornada crítica por los incendios forestales. Este sábado al mediodía se confirmaron dos focos activos, uno en el norte, entre Devoto y Colonia Santa Marina, y otro en el sur, en la zona de Alpa Corral.

En el primer frente, las llamas avanzan desde el norte de Devoto en dirección a Colonia Marina. Según informó el vocero de la Secretaría de Riesgo Climático, Roberto Schreiner, intervienen cuarteles de Brinkmann, Porteña, Colonia Marina y Devoto, coordinados por la regional uno de la Federación de Bomberos Voluntarios.

Si bien durante la madrugada el fuego había sido contenido, un reinicio en otro sector reavivó el peligro y obligó a desplegar nuevamente los recursos. Aviones hidrantes se encuentran listos para operar sobre la zona.

El segundo foco se desarrolla en Alpa Corral, donde trabajan bomberos locales junto a dotaciones del ETAC de Río Los Sauces, además de los cuarteles de Berrotarán y Río Cuarto. Allí también actúan dos aviones hidrantes de la Dirección Provincial de Aeronáutica, que apoyan a las brigadas terrestres.

Desde la Secretaría de Gestión de Riesgo remarcaron que continúa vigente la alerta por riesgo extremo de incendios en toda la provincia y recordaron a la población la prohibición absoluta de iniciar cualquier tipo de fuego.