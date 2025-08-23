Choque de motos en Carlos Paz dejó a una mujer hospitalizada

Un fuerte accidente de tránsito se registró anoche en barrio Miguel Muñoz B, en la intersección de Los Gigantes y El Nilo, donde dos motocicletas protagonizaron un choque que dejó como saldo a una mujer hospitalizada.

Según informaron fuentes policiales, un hombre de 33 años conducía una Zanella RX en compañía de su esposa, de 30 años, cuando colisionaron con una Honda Wave manejada por un joven de 18 años.

Noticias Relacionadas Fallo en soldadora autógena originó una explosión en Oncativo

A raíz del impacto, la mujer sufrió traumatismos varios y fue asistida en el lugar por personal de emergencias, quienes dispusieron su traslado al Hospital Sayago para una mejor atención.

Las autoridades trabajan en la investigación para determinar las circunstancias en que se produjo el siniestro.