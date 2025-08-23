Conmoción en Traslasierra: un parapentista cayó a un abismo de 600 metros

Un impresionante operativo de rescate se desplegó en la zona de Piedra de la Tortuga, en Traslasierra, luego de que un hombre cayera con su parapente en una profunda quebrada de aproximadamente 600 metros de desnivel.

El hecho ocurrió a raíz de las adversas condiciones climáticas que afectaban la región. Efectivos del DUAR, ETAC y Bomberos Voluntarios descendieron hasta el lugar, logrando auxiliar al deportista y ponerlo a salvo.

Posteriormente, fue trasladado de urgencia al Hospital de Mina Clavero, donde ingresó con lesiones en sus piernas.