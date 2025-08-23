Córdoba: un hombre sufrió quemaduras al intentar apagar un incendio en su casa

Un hombre mayor de edad resultó con quemaduras de segundo grado en brazos y espalda luego de intentar apagar un incendio en su vivienda de barrio Los Paraísos, en Córdoba capital.

El hecho ocurrió en un domicilio de calle Arquímedes al 2600, desde donde fue trasladado por un servicio de emergencias hacia el Instituto del Quemado, donde permanece bajo atención médica.

Según informaron fuentes policiales, el fuego se había originado en residuos acumulados dentro de la propiedad, que se encontraba en estado de abandono.

Efectivos de Bomberos trabajaron en el lugar hasta lograr sofocar las llamas, mientras se investigan las circunstancias que dieron inicio al siniestro.