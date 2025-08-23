Fallo en soldadora autógena originó una explosión en Oncativo

La tranquilidad de la tarde se quebró en Oncativo cuando, pasadas las 19, se produjo una fuerte explosión en el interior de una metalúrgica ubicada sobre Ruta 9, acceso sur.

De acuerdo con lo informado por el propietario del establecimiento, la causa del siniestro habría sido una falla en la válvula de seguridad de una soldadora autógena.

Al momento de la explosión no había personal trabajando dentro del lugar, por lo que no se registraron personas heridas. Solo se constataron daños materiales menores.

En el sitio intervinieron Bomberos Voluntarios y efectivos de la Guardia Urbana, quienes colaboraron en la asistencia y aseguramiento del predio.