Golpe policial en Traslasierra: dos detenidos y elementos incautados

En el paraje Cerro Negro, personal de la Policía de Córdoba llevó adelante una serie de allanamientos que concluyeron con la detención de dos personas con antecedentes penales.

Durante los procedimientos se logró el secuestro de una camioneta y varios teléfonos celulares, además de otros elementos que habrían estado vinculados a los hechos investigados.

En el operativo participaron efectivos de la Patrulla Rural Norte, que trabajaron bajo directivas judiciales.