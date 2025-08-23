Golpe policial en Traslasierra: dos detenidos y elementos incautados

Operativo en el norte cordobés
Golpe policial en Traslasierra: dos detenidos y elementos incautadosLa Policía de Córdoba incautó una camioneta y teléfonos celulares tras un procedimiento en el paraje, donde participaron efectivos de Patrulla Rural Norte.
En el paraje Cerro Negro, personal de la Policía de Córdoba llevó adelante una serie de allanamientos que concluyeron con la detención de dos personas con antecedentes penales.
Durante los procedimientos se logró el secuestro de una camioneta y varios teléfonos celulares, además de otros elementos que habrían estado vinculados a los hechos investigados.
En el operativo participaron efectivos de la Patrulla Rural Norte, que trabajaron bajo directivas judiciales.