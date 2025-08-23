La Policía intensificó controles de tránsito en rutas provinciales

La Policía de Córdoba desplegó un amplio operativo de seguridad vial en las rutas provinciales. Los controles se concentraron en los puestos de Copina, Molinari y otros tramos estratégicos, con el objetivo de reforzar la prevención y fiscalizar vehículos y conductores.

Del procedimiento participaron efectivos de la Dirección Tránsito Norte, bajo la supervisión de los directores Roque Varela, Héctor Villagra y Claudio Sánchez. Las tareas incluyeron la verificación de documentación, uso de medidas de seguridad y controles generales de circulación.

Este tipo de operativos busca fortalecer la seguridad en zonas de alta circulación turística y reducir los riesgos de siniestros en rutas serranas.