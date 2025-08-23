Mar del Plata: encontraron muertos a dos hermanos dentro de su casa

La ciudad de Mar del Plata fue escenario de un trágico episodio que mantiene conmocionados a los vecinos. En las últimas horas, la Policía halló sin vida a dos hermanos dentro de la casa que compartían en la calle Rawson al 2700.

El hallazgo ocurrió el viernes por la noche, luego de que una vecina alertara a las autoridades al notar la ausencia de ambos desde hacía más de dos semanas. “Si bien había un gran desorden en el interior, todo indica que el mismo está relacionado a las condiciones en las que vivían desde hace tiempo los dos personas”, señaló una fuente policial al portal marplatense 0223.

Las víctimas fueron identificadas como Guillermo Márquez (72) y Alberto Márquez (74). Según informaron las autoridades, los cuerpos no presentaban signos de violencia y tampoco se detectaron ingresos forzados en la vivienda, lo que refuerza la hipótesis de que se trató de un deceso por causas naturales.

Tras el aviso al 911, personal del Comando de Patrullas y de la comisaría segunda se dirigió al lugar. Luego de recorrer el pasillo de acceso al inmueble, encontraron a los hermanos sin vida en el interior de la casa. Una prima de los fallecidos declaró que había perdido el contacto con ellos el pasado 6 de agosto.

En el marco de la investigación, efectivos de la Jefatura Departamental tomaron testimonios de familiares y allegados, mientras se aguardan los resultados de los estudios forenses que confirmarán la causa de muerte. Por el momento, la principal hipótesis es que ambos murieron por razones naturales, aunque el caso sigue bajo análisis judicial.