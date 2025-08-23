Más de 400 hectáreas quemadas en un voraz incendio en el este cordobés

Pasadas las 20 horas de este jueves se activó la alerta roja para distintos cuarteles de la Regional 1, en apoyo al incendio forestal que se desarrolla en jurisdicción de Bomberos Voluntarios de Colonia Marina, en la zona de El Porvenir.

El fuego comenzó ayer y fue impulsado por el viento norte, arrasando campos de pasturas, espartillos y monte nativo. Sin embargo, en la jornada de hoy, debido a la rotación del viento hacia el sur y sus fuertes ráfagas, las llamas se expandieron en dirección contraria y ya afectaron más de 400 hectáreas.

Bomberos de la región se encuentran trabajando intensamente para contener los focos, aprovechando las condiciones climáticas nocturnas que ofrecen mayor humedad y menor temperatura.

Desde la institución confirmaron que viajaron en apoyo el Cabo 1° BV Villarreal Juan Cruz y el Cabo 1° BV Micheli Iván, en el Móvil 12 de Bomberos Voluntarios de Tránsito, junto a los bomberos Jeremías Ferreyra y José Goyenechea.