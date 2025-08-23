Córdoba. Un hombre fue encontrado con 15 disparos en su cuerpo dentro de su casa en la madrugada de este viernes 22 de agosto. La Policía de Córdoba lo trasladó rápidamente al Hospital de Urgencias, donde en horas de la tarde se confirmó su deceso.

Las autoridades explicaron que el sujeto fue hallado con las graves heridas y lleno de sangre en Aviador Silvio Pettirossi y Llanquelen, barrio Villa Martínez. Los uniformados encontraron 15 vainas servidas de calibre 9 milímetros, dando a entender que se trató de un intento de robo.

La víctima fue trasladada inmediatamente al centro de salud mencionado, donde entró directo al quirófano. Por su parte, el Departamento Homicidios y la fiscalía de Andrea Martín Artesi tienen en sus manos la investigación.

Al parecer todo comenzó con una discusión que estalló en la intersección de Aviador Silvio Pettirossi y Llanquelen, en barrio Villa Martínez, al oeste de la Capital.

Antes de las 3 de la mañana, dos jóvenes de entre 18 y 20 años, aún no identificados, llegaron en motocicleta y comenzaron a trenzarse en una pelea a gritos con el hombre que resultó herido y que vivía en un domicilio del sector.

“Rajá de acá, salí de acá porque te vamos a matar”, escucharon los testigos desde algunas cuadras de distancia, según contaron fuentes investigativas.

La tensión verbal se transformó rápidamente en un estallido de violencia: el griterío fue acallado por el estruendo seco de al menos 15 disparos, según informaron los pesquisas.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, uno de los agresores habría ingresado a la vivienda de la víctima y disparó varias veces en el interior. El otro, antes de escapar, habría completado la secuencia con más balazos desde la calle. Acto seguido, ambos huyeron en la motocicleta con la que habían llegado. En el lugar, la Policía secuestró 15 vainas servidas calibre 9 milímetros.